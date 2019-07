Merkel will an Politik der 'schwarzen Null' festhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten an der Politik der "schwarzen Null" fest - also an einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden.



Für Deutschland sei das von besonderer Bedeutung, weil es eine kritische demografische Entwicklung gebe, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.

"Wir haben in Deutschland ein Durchschnittsalter von 45 Lebensjahren. Damit gehören wir mit zu den ältesten Ländern der Welt." Sie halte es für wichtig, die immer weniger jungen Menschen nicht mit immer weiter wachsenden Schulden in die Zukunft zu schicken. Merkel verwies dabei auch auf die Schuldenbremse im Grundgesetz und darauf, dass die Bundesländer sich nicht mehr verschulden dürfen. Da sei es gut, wenn der Bund Vorbild sei. "Insofern bekenne ich mich zu diesem Ziel", sagte Merkel./jr/DP/fba