Merkel will Grünen beim Tierschutz entgegenkommen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ist offenbar bereit, den Grünen in den Jamaika-Verhandlungen beim Thema Tierschutz entgegenzukommen. Wie das Nachrichtenmagazin Focus unter Berufung auf Unionskreise berichtet, signalisierte sie bereits am Montag in der internen Sitzung des CDU-Präsidiums, dass sie bei der Landwirtschaftspolitik Spielraum sieht. Die Grünen stellten seit Jahren ab auf Tierwohl und Tierschutz.

Dies könnte, so wird Merkel von Teilnehmern zitiert, die Union in die Defensive bringen. "Das ist kein Thema, bei dem die CDU erfolgreich Wahlkampf machen kann", warnte die CDU-Vorsitzende laut Focus nach Teilnehmerberichten und zeigte sich hier offen für eine leichte Änderung des Kurses. In der Bundestagsfraktion lobte Merkel zuletzt CSU-Agrarminister Christian Schmidt für sein "Tierwohl-Label", das bessere Bedingungen für Nutztiere gewährleisten soll, schreibt Focus weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur