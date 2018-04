Merkel will Eskalation im Handelsstreit mit USA vermeiden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei ihren Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump in der kommenden Woche eine Eskalation im Handelsstreit verhindern.



Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Freitag in Berlin von einer "Angelegenheit großer Dringlichkeit". Merkel trifft am 27. April im Weißen Haus in Washington mit US-Präsident Trump zusammen, es wird ihr zweiter Besuch nach der Amtsübernahme Trumps sein.

Bis zum 1. Mai ist die EU ausgenommen von erhöhten Zöllen auf Stahl und Aluminium, mit denen Trump die heimische Industrie schützen will. Diese leidet unter der Preiskonkurrenz insbesondere durch China. Vizekanzler Olaf Scholz hatte sich nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence in Washington zuversichtlich gezeigt, dass die Europäische Union dauerhaft von US-Strafzöllen ausgenommen bleiben könnte.

Merkel wolle in Washington die Position Deutschlands und der EU verdeutlichen, sagte Seibert. Die US-Zölle seien nicht berechtigt. Merkel trete für einen fairen und multilateralen Handel ein und gegen Protektionismus. Im Falle einer "Spirale" von Handelsstreitigkeiten würden alle Seiten verlieren./hoe/DP/das