Merkel warnt vor überhastetem Kohleausstieg

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen einen überstürzten Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland ausgesprochen.



Der Kohleausstieg müsse schrittweise erfolgen und nicht zu hastig. "Das bringt ganze Regionen in eine völlig inakzeptable Situation", sagte Merkel am Dienstag auf einer Veranstaltung des Verbandes kommunaler Unternehmen (vku).

Notwendig sei weiterhin ein breiter Versorgungsmix, um Versorgungssicherheit, Systemstabilität und Bezahlbarkeit der Energiewende zu sichern. Sie gehe davon aus, dass die Reform der Ökostrom-Förderung mit einer Umstellung auf Ausschreibungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen zu mehr Effizienz und damit zu sinkenden Preisen führen werde. Die Kostenbegrenzung sei wichtig für die Akzeptanz der Energiewende./sl/DP/zb