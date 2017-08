Merkel verteidigt deutsche Automobilindustrie

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die deutsche Autoindustrie verteidigt. "Die Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Säulen unseres Markenzeichens Made in Germany", sagte Merkel der "Welt am Sonntag". Die Branche stehe aber "seit Jahren unter erheblichem Innovationsdruck".

Da es um 800.000 Arbeitsplätze gehe, "möchte ich, dass die Automobilindustrie den Weg in die Zukunft findet. Ich bin bereit, diesen Weg staatlich zu flankieren", sagte Merkel weiter. Die Kanzlerin bekannte sich in dem Gespräch auch zum Diesel: "Wir brauchen gerade auch Diesel-Autos, um unsere CO2-Vorgaben in den nächsten Jahren zu erfüllen". Gegenüber Benzinern hätten Dieselfahrzeuge einen erheblichen Vorteil. "Wir müssen aber daran arbeiten, den Diesel ärmer an NOX-Emissionen zu machen" sagte die Kanzlerin weiter.

