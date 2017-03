Merkel verspricht Trump Erhöhung der Verteidigungsausgaben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat US-Präsident Donald Trump zugesagt, die deutschen Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen.



Deutschland habe sich auf das Nato-Ziel verpflichtet, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben, sagte Merkel am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Washington. "Wir werden auch weiter in diese Richtung arbeiten."

Die Nato hat sich das Zwei-Prozent-Ziel bei einem Gipfeltreffen 2014 gesetzt. Derzeit erreichen nur fünf von 28 Mitgliedern dieses Ziel. Deutschland liegt bei 1,2 Prozent, die USA bei 3,6 Prozent. Die Amerikaner haben die Bündnispartner aufgefordert, bis Ende des Jahres einen Plan zu entwickeln, wie das Zwei-Prozent-Ziel erreicht werden kann./mfi/DP/fbr