Merkel und Spahn besuchen Robert Koch-Institut

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) besuchen an diesem Dienstag das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin.



Merkel wolle sich über aktuelle Aufgaben, Vorhaben und Herausforderungen beim RKI austauschen, hieß es vorab von Regierungsseite. Außerdem gehe es bei den Gesprächen um den Einfluss der Impfkampagne auf den Pandemieverlauf. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant (12.00 Uhr, live auf bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus).

Mit Blick auf den schnellen Anstieg der Corona-Infektionszahlen in anderen europäischen Ländern bei gleichzeitigem Impffortschritt wird in Deutschland über die weitere Strategie in der Pandemie diskutiert. Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben künftig die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten bei der Lagebeurteilung stärker berücksichtigen, stuft aber die 7-Tage-Inzidenz - also die Zahl der entdeckten Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - weiterhin als wichtigen Indikator ein./jr/DP/jha