Merkel und Nahles beim Tag der Deutschen Industrie

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sprechen am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin.



Daneben werden weitere Spitzenpolitiker wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Grünen-Chefin Annalena Baerbock und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erwartet. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) will eine Bilanz zur Arbeit der Bundesregierung ein Jahr nach der Bundestagswahl ziehen. Der BDI hatte in der Vergangenheit wiederholt Kritik zum Beispiel an der Wirtschafts- und Finanzpolitik der großen Koalition geäußert./hoe/DP/he