Merkel und Gabriel gratulieren Macron zum Wahlerfolg

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) haben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Erfolg seinerPartei La République en Marche im ersten Durchgang der Parlamentswahlen am Sonntag gratuliert.



"Kanzlerin Merkel:Mein herzlicher Glückwunsch an @EmmanuelMacron zum großen Erfolg seiner Partei im 1. Wahlgang. Starkes Votum für Reformen.", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert am späten Abend. Auch Gabriel schloss sich den Gratulanten an. "Félicitations, @EmmanuelMacron!", twitterte der Minister. "Der erneute Erfolg zeigt: #Macron überzeugt - nicht nur in Frankreich, sondern auch in und für Europa!"/cha/DP/zb