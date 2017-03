Merkel trifft Trump - Gespräche über transatlantisches Verhältnis

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump wollen am Freitag (16.20 Uhr MEZ) bei einem ersten persönlichen Treffen in Washington über die deutsch-amerikanischen Beziehungen sprechen.



Einen Schwerpunkt bilden dabei Fragen nach der Partnerschaft in den Bereichen Handel, Sicherheit und Werte.

Merkel will Trump deutlich machen, dass Deutschland und die Europäische Union zusammengehören und es keine Handelsabkommen nur zwischen den USA und der Bundesrepublik geben könne. Vielmehr seien freier Handel und offene Märkte nötig, heißt es in Berlin. Trump setzt hingegen auf eine Abschottung der eigenen Wirtschaft nach dem Motto "Amerika zuerst". Merkel wird auf der Reise von den Vorstandschefs der Unternehmen Siemens, BMW und Schaeffler begleitet.

Weitere Themen sollen die Entwicklungen in Syrien, Libyen, Afghanistan und der Ukraine sein, außerdem der Kampf gegen den Terror und die Flüchtlingspolitik. Ursprünglich wollten sich Merkel und Trump bereits am Dienstag treffen. Die Reise wurde jedoch wegen einer Schneesturmwarnung kurzfristig abgesagt./du/DP/fbr