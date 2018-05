Merkel trifft Portugals Ministerpräsident Costa

LISSABON (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Donnerstag am zweiten und letzten Tag ihres Portugal-Besuchs den sozialistischen Ministerpräsidenten António Costa.



Die beiden Regierungschefs wollen in Lissabon nach Angaben der portugiesischen Regierung vor allem über die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU sowie über die Flüchtlingssituation in Europa sprechen. Costa gilt als einer der engagiertesten Verfechter der Reformen für ein starkes Europa in der Euro-Zone.

Vor dem Treffen mit Costa kommt Merkel am Donnerstag mit Portugals Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa zusammen. Es ist der erste Besuch der Kanzlerin im früheren Krisenland seit Herbst 2012 und der zweite überhaupt in Portugal. Am Mittwoch hatte Merkel zum Auftakt ihres Besuches unter anderem an der Einweihung eines Entwicklungs- und Technologiezentrums des Konzerns Bosch in Braga im Norden des Landes teilgenommen./er/DP/nas