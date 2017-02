Merkel telefoniert mit algerischem Premierminister

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag mit dem algerischen Premierminister Abdelmalek Sellal telefoniert. Thema sei der weitere Ausbau der bilateralen Beziehungen, einschließlich der Zusammenarbeit in Sicherheits- und Migrationsfragen gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Außerdem sei die Lage in Libyen besprochen worden.

Dabei habe Merkel den algerischen Beitrag zu den Bemühungen zu einer Lösung der dortigen Krise gewürdigt. Die für Montag und Dienstag geplante Reise der Bundeskanzlerin nach Algerien war am Montag abgesagt worden: Die algerische Regierung hatte kurzfristig wegen einer Erkrankung des Staatspräsidenten Bouteflika darum gebeten, die Reise zu verschieben.

