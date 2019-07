Merkel stellt sich am Freitag Fragen der Journalisten

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Personalwechsel im Kabinett und kurz vor ihrem Sommerurlaub wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellen.



Der Verein der Hauptstadtpresse, die Bundespressekonferenz, kündigte die Veranstaltung für 10.30 Uhr an.

Merkels Pressekonferenzen im Sommer haben Tradition. In diesem Jahr ist der Zeitpunkt besonders interessant. Am Dienstag wurde Merkels bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vom Europaparlament zur EU-Kommissarin gewählt. Am Mittwoch übernahm CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer deren Posten im Bendlerblock.

Bei der Pressekonferenz könnte es auch erneut um den Gesundheitszustand der Kanzlerin gehen. Sie hatte in den vergangenen Wochen mehrere öffentliche Zitteranfälle erlitten, aber erklärt, dass sie ihre Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt sehe. Merkel wurde am Mittwoch 65 Jahre alt./mfi/DP/mis