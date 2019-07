Merkel stellt sich Fragen der Journalisten

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor ihrem Sommerurlaub will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag (10.30 Uhr) den Fragen der Journalisten in Berlin stellen.



Die Sommerpressekonferenzen der Kanzlerin haben Tradition. Üblicherweise nimmt sie sich viel Zeit dafür.

Gefragt werden dürfte Merkel diesmal vor allem nach der Neubesetzung des Verteidigungsministeriums mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und zu den Vorhaben der Regierung in Sachen Klimaschutz - parallel zur Pressekonferenz ist Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einer Fridays-for-Future-Demonstration in Berlin.

Fragen dürfte es auch zum Gesundheitszustand der Kanzlerin geben. Sie hatte in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit mehrere Zitteranfälle erlitten, danach aber versichert, dass sie ihre Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt sehe. Merkel wurde am Mittwoch 65 Jahre alt./jr/DP/he