Merkel stellt höhere Militärausgaben in Aussicht

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Nato-Gipfel Mitte Juli hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Bekenntnis für deutlich höhere Verteidigungsausgaben bekräftigt.



Deutschland habe den Beschluss der Nato-Staaten, die Verteidigungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzunähern, mitgefasst, sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin. Das erfordere einen fairen und notwendigen Beitrag der Europäer im Bündnis. "Bei dieser Grundsatzfrage geht es im Übrigen nach meiner festen Überzeugung um nicht mehr und nicht weniger als den zukünftigen Erhalt des transatlantischen Bündnisses."

Merkel sicherte erneut zu, im Jahr 2024 1,5 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Experten zufolge wären das rund 60 Milliarden Euro im Jahr. Auch die Soldaten verdienten es, über die erforderliche Ausrüstung zu verfügen. "Das ist eine Frage des Vertrauens in die politische Führung", sagte Merkel./poi/DP/jha