SOTSCHI (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Interesse der Bundesregierung an guten Beziehungen zu Russland als "strategisch" bezeichnet. Auch in den "schwierigsten Zeiten" habe sie sich dafür eingesetzt, dass der Nato-Russland-Dialog fortgesetzt werde, sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit Russlands Präsident Putin in Sotschi am Schwarzen Meer. "Unsere Zivilgesellschaften haben viele Verbindungen", sagte die Kanzlerin.

Sie halte "das Miteinanderreden für absolut wichtig". Putin ergänzte, Deutschland sei ein Schlüsselhandelspartner für Russland. Er hoffe, dass die Handelsbeziehungen sich wieder verbessern, daran hingen auch viele Arbeitsplätze in Deutschland.

Foto: über dts Nachrichtenagentur