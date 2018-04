Merkel spricht mit Macron über Entwicklungen in Syrien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert: Thema des Gesprächs sei die aktuelle internationale Lage gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Dabei hätten sie vor allem die aktuellen Entwicklungen in Syrien, insbesondere die gemeinsame Sorge über den jüngsten Giftgaseinsatz und über eine drohende Erosion der internationalen Ächtung von Chemiewaffen erörtert. Merkel und Macron wollten sich zu diesen Themen auch weiterhin miteinander wie auch mit den anderen Verbündeten eng abstimmen, so Seibert weiter.

