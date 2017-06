Merkel spricht nach Anschlag in London ihr Beileid aus

BERLIN/LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem jüngsten Anschlag in London der Bevölkerung ihr Beileid ausgesprochen. "Mit Trauer und Bestürzung habe ich von den Angriffen am gestrigen Abend in London erfahren", schrieb Merkel. Sie "denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London", so Merkel weiter.

"Meine Gedanken sind bei den Opfern des Anschlags und ihren Familien. Den Verletzen wünsche ich, dass sie bald genesen werden. Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint, aber genauso in der Entschiedenheit. Ich bekräftige für Deutschland: Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens." Bei dem Anschlag im Herzen Londons waren mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als vierzig Personen wurden verletzt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur