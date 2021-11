Merkel soll als Altkanzlerin Büro mit neun Mitarbeitern bekommen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll für ihr Büro als Altkanzlerin neun Mitarbeiterstellen bekommen - die vom Staat bezahlt werden. Das geht aus einem Papier des Finanzministeriums an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hervor, über das "Business Insider" berichtet. Dass die ehemaligen Regierungschefs ein Büro und Fahrer auf Steuerzahlerkosten gestellt bekommen, ist normal, die Details sind dann aber doch immer wieder anders.

Schließlich hat Deutschland nicht sehr oft neue Altkanzler. Merkel soll nun zwei Leitungs-Stellen mit einer Vergütung von rund 10.000 Euro im Monat besetzen können, fünf weitere Büro-Mitarbeiter sowie zwei Stellen für Fahrer. Immerhin: Die Stellen für Merkels Büro sollen nicht extra neu geschaffen werden, sondern aus dem Stellenplan des Verteidigungsministeriums genommen werden, heißt es in dem Brief an Bärbel Bas. Unterhalb der AKK-Führung ist man laut des Berichts von "Business Insider" darüber nicht gerade erfreut: "Da wird das Tafelsilber verscherbelt", heißt es.

Foto: über dts Nachrichtenagentur