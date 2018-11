Merkel sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Ukraine umfassende Hilfeleistungen in diversen Bereichen zugesichert. "Wir versuchen Unterstützung zu geben, sowohl im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, als auch im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe. Gerade der ungebundene Finanzkredit ist ein Beitrag, der gerade die sehr schwierige Haushaltslage so verändern soll, dass Investitionen getätigt werden können", sagte Merkel bei ihrem Ukraine-Besuchs am Donnerstag.

Große Aufmerksamkeit solle hierbei der Wissenschaftssektor bekommen. "Wir können heute auch eine Zusage machen, dass wir die Exzellenz in der Wissenschaft mehr fördern als bisher, jedes Jahr mit zwei Millionen Euro, sodass Wissenschaftler hier auch Exzellenzcluster bilden können. Denn Innovation ist von allergrößter Wichtigkeit", so die Kanzlerin weiter. Abseits der finanziellen Unterstützung helfe Deutschland bereits mit Expertenwissen. "Wir haben mit Herrn Milbradt einen deutschen Experten geschickt, der sich bei den Fragen der Dezentralisierung auskennt", so Merkel.

Foto: über dts Nachrichtenagentur