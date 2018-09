Merkel setzt auf Fortschritte bei Elektroautos: 'Kommen voran'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auf weitere Fortschritte beim bisher eher schleppenden Ausbau der Elektromobilität in Deutschland.



"Wir kommen voran", sagte sie am Mittwoch in Berlin. "Wir haben den Einstieg in den Massenmarkt vollzogen, aber wir müssen das natürlich jetzt in die gesamte Breite hineinbringen."

Merkel verwies auf ein wachsendes Angebot an E-Auto-Modellen und den Ausbau des Ladenetzes. Auch Kommunen könnten hier aber noch "sehr viel agiler" sein. Die Kanzlerin betonte, die deutsche Industrie solle "im Rahmen unserer strategischen Fähigkeiten" auch mit anderen europäischen Ländern an einer eigenen Batteriezellen-Produktion teilnehmen.

Mit Blick auf die Entwicklung des Marktes für Elektroautos sagte Merkel: "Wir müssen ganz ehrlich sein: Trotz aller Fortschritte dauern die Dinge etwas länger, als wir uns das vor acht Jahren gedacht haben." Die beratende Nationale Plattform Elektromobilität (NPE), die ihren Fortschrittsbericht an Merkel übergab, rechnet nun erst für 2022 mit einer Million E-Autos auf deutschen Straßen. Die Kanzlerin äußerte sich in ihrer Stellungnahme nicht dazu./sam/ted/DP/nas