Merkel ruft bei Reform Europas zu Kompromissen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei den geplanten Reformen in Europa zu Kompromissen aufgerufen.



"Wer nicht mehr kompromissfähig ist, der wird einen Beitrag dazu liefern, dass Europa auseinanderfällt", sagte Merkel am Donnerstag auf dem "Europaforum" des WDR in Berlin. "Und manchmal habe ich Angst, dass diese Kompromissfähigkeit ein bisschen nachlässt bei uns allen." Bei der Reform der Europäischen Union werde es nur den Weg des Kompromisses geben. Sie sei zuversichtlich, dass Deutschland und Frankreich eine Einigung finden könnten. "Ich glaube, dass wir aufeinander zugehen werden."

Merkel machte aber auch Unterschiede mit Frankreich deutlich. Sie persönlich stehe nicht für umfangreiche Finanztöpfe, die intergouvernemental - also zwischenstaatlich - verwaltet werden sollten, wie es Frankreich vorschlage. Sie könne sich aber auf der anderen Seite gut vorstellen, dass man mehr tun müsse, um die wirtschaftlichen Unterschiede innerhalb Europas zu überwinden.

Es gehe aber nicht nur um eine Reform der Währungsunion, sondern auch um Fragen der Außenpolitik, der Asyl- und Migrationspolitik sowie um die Entwicklungspolitik. So gebe es bei der Frage der künftigen gemeinsamen Asylpolitik noch offene Fragen, etwa bei der Verteilung von Flüchtlingen. Merkel forderte erneut die Solidarität aller EU-Länder ein. Die EU müsse geschlossen handeln, nur dann könne sie eine starke Rolle in der Welt spielen.

Merkel hatte am Wochenende in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ihre Pläne zur Stärkung der Eurozone und der gemeinsamen EU-Flüchtlings-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorgestellt. Damit bezog sie auch Stellung zu den Reformideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom September. Schon beim EU-Gipfel Ende des Monats sollen erste Richtungsentscheidungen fallen.

Zur neuen populistischen Regierung in Italien sagte Merkel, sie wolle nun das Gespräch. Es sei besser, miteinander statt übereinander zu sprechen. Italien sei ein wichtiges Land in Europa. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik sagte die Kanzlerin, Italien habe sich in den vergangenen Jahren vielleicht ein wenig alleine gelassen gefühlt./hoe/DP/stw