Merkel rechnet trotz Streits mit Trump mit G7-Abschlusserklärung

LA MALBAIE (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel geht trotz des tiefgreifenden Streits mit den USA nicht von einem kompletten Scheitern des G7-Gipfels in Kanada aus.



Sie rechne nach menschlichem Ermessen damit, dass ein offizielles Abschlusskommuniqué verabschiedet werde, sagte Merkel am Samstag am Rande des G7-Gipfels der sieben großen Industrienationen im kanadischen La Malbaie. Dies war zuvor infrage gestellt, da bei wichtigen Themen keine Einigung mit den USA gefunden werden konnte. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Runde wie angekündigt vorzeitig verlassen. Er reiste direkt zu dem am Dienstag in Singapur geplanten Treffen mit den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ab./bk/aha/DP/he