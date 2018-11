STRASSBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für die Idee einer europäischen Armee ausgesprochen.



"Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen", sagte Merkel am Dienstag in einer Rede im Europaparlament in Straßburg./vsr/DP/tos