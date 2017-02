Merkel mahnt Reformen in der EU an

STRALSUND (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine stärkere Beschränkung der Europäischen Union auf ihre Kernaufgaben angemahnt.



"Europa befindet sich in einer herausfordernden, man kann sagen, krisenhaften Situation", sagte sie am Freitag auf dem Jahresempfang in ihrem Wahlkreis in Stralsund. Beim bevorstehenden Treffen der EU-Partner am 25. März in Rom werde man darüber sprechen müssen, was wichtig sei für Europa und wo man eventuell ein wenig zurücktreten und fragen müsse: "Muss das alles einheitlich europäisch geregelt werden oder kann man da nicht ein bisschen Spielraum lassen?"

Merkel nannte als Beispiele Regelungen im Umweltschutz und bei Ausschreibungsverfahren. Dies sei ein Herangehen, dass die Achtung vor Europa an vielen Stellen wieder steigern könnte. "Das ist nicht antieuropäisch, sondern das ist gesunder Menschenverstand", sagte sie.

Merkel stimmte die rund 400 Gäste aus der regionalen Wirtschaft, Politik und Kultur auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf ein. "Dieses Jahr ist ein Jahr, in dem es auf jeden und jede ankommt", sagte sie. Die Menschen spürten, dass manche Gewissheiten nicht mehr so gewiss seien, wie sie es vielleicht gedacht hätten.

Bei der Wahl am 24. September wird Merkel in ihrem Wahlkreis, der Nordvorpommern mit der Insel Rügen umfasst, erneut als Direktkandidatin antreten. Sie war Ende Januar von der Parteibasis mit knapp 96 Prozent gewählt worden. Am Samstag bestimmt die Landes-CDU die Landesliste für die Bundestagswahl, die sie voraussichtlich als Spitzenkandidatin anführen wird.