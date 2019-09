Merkel lobt Greta Thunberg und gibt 'jungen Leuten weltweit' Recht

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Klimaaktivistin Greta Thunberg gelobt und indirekt Verständnis für die weltweiten Proteste für besseren Klimaschutz gezeigt.



"Wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt "Unite behind the science" ("Versammelt Euch hinter der Wissenschaft")", sagte Merkel am Freitag bei der Vorstellung des Klimapakets der Bundesregierung.

"Es ist nicht so, dass wir hier irgendwas Ideologisches machen", sagte Merkel mit Blick auf die Verhandlungen zum Klimapaket. "Sondern wir machen hier etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen". Wer diese Evidenzen (Gewissheiten) ignoriere, der handele nicht zukunftsgerecht. Thunberg hatte schon oft Politiker dafür kritisiert, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel ignorierten.

Ihre Bewegung Fridays For Future hatte für den Freitag weltweit zu Protesten aufgerufen, denen in hunderten Städten zehntausende Menschen folgten. Die vielen jungen Leute würden weltweit "mit Recht einfordern, dass wir etwas dafür tun, dass auch sie gute Lebenschancen haben", sagte die Bundeskanzlerin./afa/DP/stw