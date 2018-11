BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Zusammenschluss der G20 gelobt. "Wir haben durch koordinierte Maßnahmen der G20 verhindern können, dass wir dauerhaft in einer Abwärtsspirale bei der Wirtschaft hinein gehen", sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. Auch in Deutschland sei es mit Hilfe von Wachstumsprogrammen, Stimulierungen und auch arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Kurzarbeit, gelungen, "sehr schnell wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren", so Merkel.

"Das war hilfreich für alle auf der Welt." Auch China habe damals eine große Anstrengung unternommen, genauso wie die Vereinigten Staaten. "Man kann sagen: Deutschland hat davon profitiert, dass die Welt gemeinsam gehandelt hat", sagte die Kanzlerin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur