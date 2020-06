Merkel lobt Corona-App

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Corona-Warn-App gelobt. Die App könne zum "Begleiter und Beschützer" werden und bei der Unterbrechung von Infektionsketten helfen, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App zum Download in den App-Stores von Google und Apple verfügbar.

Sie freue sich darüber, dass schon in dieser ersten Woche Millionen Menschen die App heruntergeladen haben. Die Benutzung der App sei "absolut freiwillig", so Merkel. Es gebe keine Belohnung für die Benutzung und keinen Nachteil, wenn sich jemand dagegen entscheide. Aber: "Je mehr mitmachen, desto größer ist dieser Nutzen." Am wichtigsten bleibe es, neue Infektionen von vornherein zu vermeiden. "Und dafür kommt es nach wie vor darauf an, wie wir uns alle verhalten." Abstandhalten, Händewaschen und das Tragen von Alltagsmasken bleibe "unerlässlich".

