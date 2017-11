Merkel lädt Kommunen zu Diesel-Treffen am 28. November

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich am 28. November erneut mit Vertretern von Städten treffen, die stark von hohen Diesel-Abgasen betroffen sind.



Den Termin bestätigten Regierungskreise am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Hinweis auf ein Schreiben von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) darüber berichtet.

"Auf Basis der von den Kommunen übermittelten Maßnahmenvorschläge wollen wir über weitere Schritten beraten, wie die Luftqualität kurzfristig verbessert werden kann", heißt es demnach in dem Brief.

Bei einem ersten Treffen mit Kommunen und Ländern Anfang September hatte Merkel ein Folgetreffen vereinbart. Der Bund sagte damals Städten und Gemeinden mit hoher Stickoxidbelastung weitere Hilfen zu. In einen Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" soll eine Milliarde Euro fließen. Daran soll sich auch die Autoindustrie beteiligen. Der zweite Dieselgipfel mit der Branche ist für Anfang 2018 geplant./shy/DP/stk