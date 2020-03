Merkel kündigt weitere 'umfassende' Maßnahmen für Wirtschaft an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat weitere "umfassende" Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise angekündigt.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würden dazu am Freitag Maßnahmen vorlegen, sagte Merkel am Donnerstagabend nach Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Sie verwies darauf, dass die Bundesregierung bereits Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht habe./bw/jr/rm/hoe/sam/ted/mfi/sk/had/DP/fba