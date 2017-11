Merkel kondoliert Trump nach Attentat in Texas

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach der tödlichen Schießerei in einer texanischen Kirche US-Präsident Donald Trump kondoliert. "Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich von der abscheulichen Gewalttat erfahren, die sich gestern in Sutherland Springs zugetragen hat", so Merkel am Montag. "Angesichts des Leids so vieler unschuldiger Menschen, die sich friedlich zum Gebet versammelt hatten, möchte ich Ihnen mein tiefes Mitgefühl übermitteln. Ich bitte Sie, den Angehörigen der Verstorbenen unser aufrichtiges Beileid zu überbringen. Den Verletzten wünschen wir rasche Genesung."

Bei dem Attentat auf die Teilnehmer eines Gottesdienstes waren am Sonntag nach Angaben des texanischen Gouverneurs Greg Abbott mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen 26-jährigen Ex-Soldaten handeln soll, flüchtete mit einem Auto und wurde später von Polizisten tot aufgefunden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur