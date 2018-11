Merkel kondoliert Ghani nach Bombenanschlag in Kabul

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani nach einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul kondoliert. "Ich verurteile diese abscheuliche Tat auf das Schärfste. Deutschland steht im Kampf gegen die terroristische Gefahr weiterhin fest an der Seite Afghanistans", schrieb die Kanzlerin am Mittwoch.

"Ich möchte Ihnen und den Angehörigen der Opfer mein tiefempfundenes Mitgefühl aussprechen. Den vielen Verletzten wünsche ich eine rasche und vollständige Genesung", schrieb Merkel weiter. In Kabul starben am Dienstag mindestens 55 Menschen bei einem Bombenanschlag. Mindestens 60 weitere Personen wurden verletzt. Der Anschlag hatte sich während einer Feier des Jahrestages des Propheten Mohammed ereignet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur