Merkel klagt über mangelnden Kontakt zu Menschen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) macht die Corona-Pandemie nach eigenen Worten selbst zu schaffen. "Mir persönlich fehlt am meisten der direkte Kontakt mit Menschen - privat und als Bundeskanzlerin", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Der bevorstehende Winter werde "allen noch viel abverlangen", so die Kanzlerin weiter.

"Das Virus wird noch eine ganze Weile unser Leben bestimmen. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht unbeschwert direkt begegnen können." Die Möglichkeiten neuer Kommunikationsmittel könnten helfen, seien "aber natürlich kein Ersatz für persönliche Begegnungen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur