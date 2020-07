Merkel hofft auf rasche Einigung bei EU-Sondergipfel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach einem Treffen mit dem spanischen Premierminister Pedro Sanchez auf eine rasche Einigung bei der europäischen Handhabung der Folgen der Coronakrise gedrängt. "Wünschenswert wäre eine Einigung aber es ist nichts sicher", sagte Merkel am Dienstagabend vor dem EU-Sondergipfel am Wochenende. Man müsse in einer nie dagewesenen Situation handeln und die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen.

Es wäre wünschenswert ein frühzeitiges Ergebnis zu erzielen. Man müsse weiterhin in die Zukunft, in Digitalisierung und den Klimawandel investieren, so die Kanzlerin.

