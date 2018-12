Merkel hofft auf Einigung im Handelskrieg zwischen China und den USA

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft auf eine Einigung im Handelskrieg zwischen den USA und China.



Auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires sagte Merkel am Samstag vor Journalisten, es sei wichtig, dass die Gespräche zwischen beiden Seiten Lösungen brächten, weil sich der Konflikt auf die deutsche Wirtschaft und den Rest der Welt auswirkt. "Wir alle, das merken wir, sind indirekt beeinflusst davon, wenn die chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht so reibungslos laufen."

Nach Abschluss des Gipfels in der argentinischen Hauptstadt wollten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Samstag bei einem Abendessen einen Versuch machen, eine Lösung zu finden. Sollte es einen "Waffenstillstand" geben, könnten Unterhändler in den nächsten Wochen versuchen, eine Lösung auszuhandeln und eine Eskalation mit höheren Zöllen oder sogar einer Ausweitung auf weitere Importe verhindern.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte der zuständige chinesische Vizepremier Liu He Mitte Dezember zu neuen Verhandlungen nach Washington reisen. Eine Entscheidung hängt aber offenbar von dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping ab./lw/DP/he