Merkel gratuliert neuem japanischen Kaiser

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen japanischen Kaiser Naruhito zu seiner Inthronisierung gratuliert. "Kaiserliche Majestät, zur Thronbesteigung übersende ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche", schrieb Merkel am Mittwoch. "Für Ihre Regentschaft wünsche ich Ihnen glückliches Gelingen und Ihrem Land eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung in Sicherheit und Frieden."

Angesichts der globalen Herausforderungen bleibe die Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland zentral. "Ich bin davon überzeugt, dass die enge und vertrauensvolle Freundschaft zwischen Japan und Deutschland auch durch Ihr zukünftiges Engagement vertieft werden wird", fügte die Kanzlerin hinzu. Sie erinnere sich gerne an Naruhitos Deutschlandbesuch im Jahr 2011 und an ein Treffen in Tokio im Februar. Sie würde sich "außerordentlich freuen", Naruhito erneut in Deutschland begrüßen zu dürfen, schreibt Merkel weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur