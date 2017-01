Merkel gratuliert neuem EU-Parlamentspräsidenten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Antonio Tajani zu seiner Wahl zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gratuliert. "Sie übernehmen das verantwortungsvolle Amt des Präsidenten des Europäischen Parlaments in einer Zeit großer Herausforderungen für die Europäische Union", so Merkel am Mittwoch. "Diese Herausforderungen berühren auch immer wieder den Kern dessen, was die Europäische Union ausmacht: Wohlstand und Sicherheit, Solidarität, Verantwortung und Stabilität. Ich baue darauf, dass das Europäische Parlament auch in der Zukunft seinen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der vor uns liegenden Herausforderungen auf Grundlage unserer gemeinsamen europäischen Werte leisten wird, zusammen mit den anderen Institutionen und im Dienste der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union."

Tajani, der Kandidat der konservativen EVP-Fraktion, hatte sich am Dienstagabend im vierten Wahlgang gegen den Fraktionschef der Sozialdemokraten, Gianni Pittella, durchgesetzt. Der Italiener tritt die Nachfolge es deutschen SPD-Politikers Martin Schulz an, der in die Bundespolitik wechselt.

