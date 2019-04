Merkel gratuliert Selenskyj zum Wahlsieg in der Ukraine

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Wolodymyr Selenskyj zu seiner Wahl zum künftigen Präsidenten der Ukraine gratuliert. "Zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der Ukraine gratuliere ich Ihnen herzlich", schrieb Merkel am Ostermontag. "Die Stabilisierung der Ukraine sowie eine friedliche Konfliktlösung liegen mir ebenso am Herzen wie die Durchführung zentraler Reformen der Justiz, der Dezentralisierung sowie der Korruptionsbekämpfung."

Die Bundesregierung werde der Ukraine insbesondere in ihrem Recht auf Souveränität und territoriale Integrität auch in Zukunft tatkräftig zur Seite stehen, so Merkel weiter. Sie würde sich freuen, Selenskyj bald in Berlin empfangen zu können, fügte Merkel hinzu. Für die anstehenden Aufgaben wünschte Merkel dem designierten ukrainischen Präsidenten "viel Glück und Erfolg". Glückwünsche kamen auch aus der EU: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schrieb auf Twitter, dass die EU den Reformpfad und die Souveränität der Ukraine weiter unterstützen werde. Ähnlich äußerte sich auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, der wie Merkel auch auf die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der Ukraine einging. Selenskyj hatte sich bei der Präsidenten-Stichwahl am Ostersonntag klar gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko durchgesetzt. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam der Schauspieler und Komiker auf rund 73,2 Prozent der Stimmen, Poroschenko erreichte nur auf 24,5 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur