Merkel gratuliert Joko Widodo zum Wahlsieg in Indonesien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Joko Widodo zu seiner Wiederwahl als Präsident Indonesiens gratuliert. "Zu Ihrer Wiederwahl zum Präsidenten der Republik Indonesien gratuliere ich Ihnen herzlich", schrieb Merkel am Mittwoch. "Unsere Länder sind traditionell durch enge und freundschaftliche Beziehungen verbunden."

Beide Länder würden gemeinsame Werte vertreten. "Als Fürsprecher des Multilateralismus und einer regelbasierten internationalen Ordnung übernehmen wir Verantwortung in internationalen Organisationen und Foren", so Merkel weiter. Auf der Grundlage von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten stelle man sich den Herausforderungen einer zunehmend komplexen internationalen Ordnung. Für die anstehenden Aufgaben wünschte Merkel dem indonesischen Präsidenten "Kraft und Erfolg". Widodo hatte sich bei der Präsidentschaftswahl gegen seinen Herausforderer Prabowo Subianto durchgesetzt. Laut Endergebnis, welches am Dienstag veröffentlicht wurde, kam der Amtsinhaber auf rund 55,5 Prozent der Stimmen. Insgesamt hatten mehr als 154 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur