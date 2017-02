Merkel gegen Steuerwettlauf mit USA und Briten

VALLETTA (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht keine Notwendigkeit, in Deutschland auf mögliche Steuersenkungen für Unternehmen in den USA und Großbritannien zu reagieren.



Sie sehe "keinen besonderen Sinn" darin, jetzt "einen Wettlauf um die niedrigsten Steuern stattfinden zu lassen", sagte Merkel am Freitag in Malta nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Es brauche faire Steuern für die "notwendigen gesellschaftlichen Investitionen".

Der neue US-Präsident Donald Trump und Großbritanniens Premierministerin Theresa May haben beide angekündigt, die Steuern für Unternehmen zu senken. May will damit nach dem Ausstieg aus der EU Unternehmen ins Land locken. Auf dem Gipfeltreffen sei das kein Thema gewesen, sagte Merkel. Es sei "noch nicht an der Zeit, darüber zu reden, was wir verändern."/ted/DP/zb