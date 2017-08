Mainz (ots) -Bereits sechs Tage vor dem TV-Duell zwischen der Bundeskanzlerinund dem SPD-Kanzlerkandidaten heißt es im ZDF: "Merkel gegen Schulz".Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Macht! Kampf! Wahl!" rückt am Dienstag,29. August 2017, 20.15 Uhr, die Stärken und Schwächen der beidenKandidaten in den Blick. "Schulz-Effekt" gegen "Kanzler-Bonus" - derFilm beleuchtet den Endspurt ums Kanzleramt und zeigt, welche ZieleMerkel und Schulz verfolgen.Die ZDF-Autoren Mathis Feldhoff und Andreas Huppert haben diebeiden Spitzenkandidaten über mehrere Monate begleitet. Dabei sindihnen tiefe Einblicke gelungen, die die Wahlkampfstrategien sichtbarmachen und ein facettenreiches Bild von Merkel und Schulz zeichnen.Horst Seehofer, Sigmar Gabriel, Wolfgang Schäuble und AndreaNahles erklären aus ihrer Sicht, den Machtkampf, die Ansprüche unddie Chancen der Kandidaten - vor und hinter den politischen Kulissen.Sie gewähren außerdem ungewöhnliche Einblicke in die Seelenlage ihrerParteien im Bundestagswahlkampf. Neben den Politikprofis kommen auchprivate Weggefährten von Angela Merkel und Martin Schulz zu Wort. Undauch die Parteibasis von CDU und SPD wird gehört - mit ihrenWünschen, Erwartungen und Hoffnungen an den jeweiligenSpitzenkandidaten.https://presseportal.zdf.de/pm/wahl-2017/https://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell