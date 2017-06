Merkel für Verhandlungen über Handelsabkommen mit den USA

GREIFSWALD (dpa-AFX) - Trotz der Differenzen mit den USA in der Klimapolitik will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an einer engen wirtschaftlichen Beziehung zu Amerika festhalten.



"Von unserer Seite aus sind wir offen, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika wieder aufzunehmen", sagte sie am Dienstag bei einer Veranstaltung der IHK-Nord in Greifswald.

Es gehe nicht darum, Standards abzusenken. Das Abkommen mit Kanada habe gezeigt, dass solche Abkommen soziale, ökologische und Verbraucherschutzstandards festigen könnten. "Deshalb glaube ich, wenn die großen Märkte, der europäische und der amerikanische Markt, miteinander ein solches Abkommen abschließen könnten, würde das auch Standards setzen für weitere Handelsabkommen weltweit", sagte die Kanzlerin.

Merkel zeigte sich überzeugt, dass Wohlstand und offene Märkte nicht gegeneinander stehen, sondern sich bedingen. Für Deutschland sei der freie und faire Handel von großer Bedeutung. "Deshalb wiedersetzen wir uns auch protektionistischen Tendenzen, die es gibt. Sie können vielleicht kurzfristig zu Erfolgen führen, aber mittel - und langfristig sind sie schädlich", sagte Merkel./mrt/DP/he