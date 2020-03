Merkel fordert von Bevölkerung Verzicht auf alle Sozialkontakte

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert von der Bevölkerung in der aktuellen Corona-Krise den Verzicht auf alle persönlichen Sozialkontakte. "Wo immer möglich", solle dies beachtet werden, sagte Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Das Vorziehen der Osterferien sei "eine Option".

Bundestag und Bundesrat würden am Freitag die neuen Regelungen zum Kurzarbeitergeld beschließen, damit die Unternehmen Sicherheit hätten. Der Bundeswirtschaftsminister werde zudem am gleichen Tag "weitere Maßnahmen" zur Stützung der Wirtschaft verkünden, denen sie nicht vorgreifen wolle, so Merkel. Diese Maßnahmen würden aber sehr umfangreich sein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ergänzte nach dem Treffen, es sollten alle Veranstaltungen in den nächsten Wochen abgesagt oder verschoben werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur