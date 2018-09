Merkel fordert mehr junge Leute für Naturwissenschaft und Technik

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert mehr junge Leute für Naturwissenschaft und Technik. "Wir müssen immer wieder darum werben, dass wir genügend junge Menschen haben, die sich für Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften interessieren, denn das sind die wesentlichen Bereiche", sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten Video-Botschaft. "Gerade in der augenblicklichen Zeit passiert ja durch die Digitalisierung sehr, sehr viel, völlig neue Forschungsgebiete eröffnen sich", so die Kanzlerin.

Hier sei es wichtig, "völlig neu zu denken", so die Kanzlerin. Deutschland sei ein weltweit anerkannter Forschungsstandort. "Und die Tatsache, dass wir in Forschung und Innovation sehr gut sind, ist auch die Grundlage dafür, dass wir in Wohlstand leben können, deshalb geht es darum, dass wir immer wieder auch junge Talente fördern", sagte die Kanzlerin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur