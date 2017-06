Merkel erwartet keine Brexit-Neuausrichtung durch Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet von der Wahl in Großbritannien keine grundlegende Neuausrichtung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen.



"Die Entscheidung zum Austritt aus der Europäischen Union ist getroffen", sagte sie am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow in Berlin. Die EU gehe von der Position aus, wie sie Premierministerin Theresa May "in Verantwortung der britischen Regierung" formuliert habe. Darauf seien die Leitlinien der 27 verbleibenden EU-Staaten ausgerichtet.

"Ich denke, dass die Verhandlungen dann nach der Wahl auch zügig beginnen werden über den Austritt", sagte Merkel. In Großbritannien wird an diesem Donnerstag ein neues Parlament gewählt. May hofft auf eine klare Mehrheit und damit auf mehr Rückenwind für die komplizierten Verhandlungen über den EU-Austritt./sam/DP/she