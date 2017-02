Merkel empfängt Tunesiens Premierminister Chahed

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag Tunesiens Premierminister Youssef Chahed empfangen. Unter anderem seien Sicherheit und Migration Themen des Gesprächs gewesen, sagte Merkel in Berlin. "Deutschland und Tunesien sind im Visier des internationalen Terrorismus."

Die Gefahr durch Terrorismus sei in Tunesien allgegenwärtig, so Merkel. Zum Thema Migration sagte die Kanzlerin, dass man erneut das Thema freiwillige Rückführungen diskutiert habe. Am Nachmittag werden Merkel und Chahed gemeinsam den Berliner Breitscheidplatz besuchen, um der Opfer des Anschlags vom 19. Dezember 2016 zu gedenken. Bei dem Terroranschlag, bei dem der Tunesier Anis Amri mit einem Lkw in eine Menschenmenge gerast war, kamen zwölf Menschen ums Leben, viele weitere Personen wurden verletzt. Chahed selbst hatte sich vor dem Treffen mit Merkel gegen Asylzentren in seinem Land ausgesprochen: "Tunesien ist eine sehr junge Demokratie, ich denke nicht, dass das funktionieren kann und wir für Flüchtlingscamps hier Kapazitäten haben. Es muss eine Lösung zusammen mit Libyen gefunden werden. Das ist der einzige Weg", sagte er der "Bild" (Dienstag).

