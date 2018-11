Merkel betont Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht im digitalen Wandel und beim Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland große Herausforderungen.



Die Kanzlerin verwies am Donnerstag beim Arbeitgebertag in Berlin zum Beispiel auf die Notwendigkeit, schnelles Internet flächendeckend auszubauen. Die Politik müsse die Menschen bei der Digitalisierung mit auf den Weg nehmen.

Zur Wohnungspolitik sagte Merkel, einerseits seien in Großstädten die Mieten sehr hoch und es fehlten Wohnungen. Anderseits stünden gerade in ländlichen Regionen viele Wohnungen leer. Wohnungsmangel bekämpfe man aber am besten mit Wohnungsbau, nicht mit einer Mietpreisbremse. Es gehe auch darum, schneller zu bauen und mehr Bauland auszuweisen. Merkel verwies zudem darauf, dass jüngere Leute oft ländliche Regionen verließen, um in Großstädten zu arbeiten. Zurück blieben dann die Älteren. Dies treibe die Menschen um, Politik müsse sich darum kümmern./hoe/DP/jha