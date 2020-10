Merkel betont Bedeutung von Zukunftsinvestitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim Tag der Industrie die Bedeutung von Investitionen in Zukunftstechnologien betont.



Die CDU-Politikerin sagte am Dienstag in einer kurzen Videobotschaft, es gehe nicht allein darum, das Vorkrisenniveau rasch wieder zu erreichen, sondern über langfristige Investitionen auch neue Wege zu erschließen. Die Bundesregierung hatte ein Milliardenprogramm beschlossen, das Investitionen etwa in Wasserstoff vorsieht.

Im digitalen Bereich gelte es, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie voranzubringen, sagte Merkel. "Darüber hinaus brauchen wir echte Fortschritte beim Klimaschutz." Es freue sie, dass die Industrie die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstütze.

Die Kanzlerin sagte weiter, die Corona-Pandemie habe Leben und Arbeiten fast überall auf der Welt massiv verändert. Auch die deutsche Industrie habe mit gewaltigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Bundesregierung habe viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit sich die Wirtschaft möglichst schnell wieder erholen könne. Tatsächlich gehe es seit Mai vorsichtig wieder aufwärts. Diesen positiven Trend unterstütze die Bundesregierung mit aller Kraft. Dafür sei eine außerordentliche Neuverschuldung unvermeidbar. Merkel dankte der Industrie für eine konstruktive Zusammenarbeit bei der Krisenbewältigung.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in einem Videogrußwort, der vereinbarte 750-Milliarden-Euro-Plan gegen die Corona-Krise sei nicht nur ein Aufbauprogramm - sondern auch die Chance, den Weg für ein stärkeres Europa zu bahnen. Die EU habe einen Plan und die Mittel. Industrie und Mittelstand müssten sich an die Spitze des Wandels stellen. Von der Leyen sagte der Wirtschaft zu, die EU werde sie vor unlauterem Wettbewerb schützen, wenn etwa Konzerne aus Drittstaaten staatlich subventioniert werden.

Es gehe darum, Klimaschutz und Digitalisierung voranzubringen, sagte die Kommissionspräsidentin weiter. Bisher würden 80 Prozent der Firmendaten nicht verwendet, dies sei eine Riesenverschwendung. "Das wollen wir ändern." Von der Leyen betonte die Bedeutung der geplanten neuen Dateninfrastruktur GAIA-X. Diese soll auch neue Geschäftsmodelle für Unternehmen auf Grundlage von Daten ermöglichen./hoe/DP/mis