Merkel bekräftigt: Keine Steuererhöhungen nach der Wahl

BAYREUTH (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bekräftigt, dass die Union nach der Bundestagswahl keine Steuererhöhungen plant.



"Wir erhöhen niemandem die Steuer", sagte sie am Donnerstag bei einem Wahlkampftermin in Bayreuth. Stattdessen plane man Steuerentlastungen bei kleinen und mittleren Einkommen. "Wir führen aber keine Neiddiskussion." Sie betonte zugleich, dass der Solidaritätszuschlag schrittweise für alle Zahler gesenkt werden soll. Rund 4000 Menschen kamen nach CDU-Angaben genau einen Monat vor der Bundestagswahl am 24. September zur Kundgebung der Kanzlerin./zk/DP/he