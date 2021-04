Merkel bekommt Erstimpfung mit Astrazeneca

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Erstimpfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca erhalten. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitagnachmittag mit. "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen habe", zitiert Seibert die Kanzlerin.

"Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden." Das Mittel von Astrazeneca wird in Deutschland nur an Personen über 60 Jahren verimpft. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte dies so empfohlen, nachdem vereinzelt Hirnvenenthrombosen nach der Verimpfung von Astrazeneca-Impfstoff aufgetreten waren. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte ihn mehrfach geprüft und war zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen die Risiken überwiege und das Mittel uneingeschränkt zum Einsatz kommen sollte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur